Sept à Huit : Thomas Hugues revient sur les coulisses du magazine qu'il a créé (Exclu vidéo)

Chaque week-end, Mickaël Dorian est aux commandes de son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'animateur d'échanger avec des personnalités sur leur vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, il a reçu Lucie Bernardoni et Karima Charni pour parler avec elles de la sortie de l'album en hommage à Grégory Lemarchal, "Restons amis". Plus récemment, c'est avec Malika Ménard que Mickaël Dorian a pu s'entretenir.

La Miss France 2010 a été invitée dans le cadre de la promotion de son livre "Fuck les complexes" dans lequel elle revient, entre autres, sur l'agression dont elle a été victime à l'âge de 5 ans. "Ma mère nous a retiré de cette nourrice et certainement a réglé ses comptes avec elle. Derrière, elle n'a pas porté plainte", disait-elle. Elle a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles, quelques années plus tard, elle n'a pas elle-même porté plainte.

Une émission avec des sujets variés

Ce week-end, Mickaël Dorian a reçu Thomas Hugues dans son émission "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. L'occasion pour l'animateur de revenir sur les années qu'il a passées sur TF1, chaîne où il a présenté les journaux du 13h et du 20h, mais aussi "Sept à Huit", émission qu'il a créée et dirigée. De 2000 à 2006, il a co-animé le magazine avec son ancienne épouse, Laurence Ferrari. Il a confié que ça lui arrivait de regarder le programme. Et de poursuivre : "C'est toujours produit pas mes amis d'Elephant et Cie, Emmanuel Chain et Thierry Bizot. Harry Roselmack à la présentation, c'est nickel. Je retrouve la patte de 'Sept à Huit'".

Il est ensuite revenu sur les coulisses de la création du magazine d'information. "il faut savoir que quand on crée 'Sept à Huit', c'est un peu la dernière chance de l'actualité ou de l'information à cette heure-là sur TF1. Il y a eu plusieurs années d'émissions politiques. C'était une période où la politique marchait moins bien. La direction de TF1 se posait la question d'arrêter et de mettre du divertissement à 19h tous les jours. C'était vraiment la dernière chance de l'information. On s'est dit : 'Il faut créer un magazine qui soit très varié dans les thèmes et les reportages proposés'. On pouvait à la fois être en Afghanistan suivre des talibans, avoir un fait divers français et un sujet people. C'était vraiment cette variété-là qu'on avait en tête quand on l'a créé (...) L'émission, très vite, s'est installée, a eu des audiences".

