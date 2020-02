Sept à huit : un soupçon de blackface fait scandale sur Twitter

C'est un témoignage "édifiant" que l'émission "Sept à Huit" a diffusé dimanche 16 février sur TF1. Nina a accepté de revenir sur son passé d'ex-prostituée. Un calvaire qui a commencé alors qu'elle n'avait que 15 ans et qui a duré un an. "Je volais de l'argent à mes parents (...) C'était un dealer qui me vendait mes consommations (...) J'avais besoin de plus d'argent (...) Je me disais que c'était pas forcément mal de faire ça. Je n'arrivais pas à mesurer ce que ça impliquait de coucher avec un inconnu, surtout pour de l'argent (...) J'étais entre du 800 et du 1000 euros par jour", a-t-elle confié. C'est finalement l'amour de ses parents qui "l'a sauvée de ses démons et de l'emprise de ces criminels", comme l'a précisé Harry Roselmack.

"Il fallait la flouter"

Depuis la diffusion de ce portrait sur TF1, l'émission "Sept à Huit" est en pleine polémique. En effet, des internautes ont accusé l'émission de "blackface" pour avoir masqué l'identité de la jeune femme en la maquillant et en lui faisant porter une perruque afro. "Si la nana ne voulait pas qu'on la reconnaisse, il fallait simplement qu'elle demande à flouter son visage ou à être interviewée de dos", a posté un internaute. "C'est vraiment honteux, il existe de nombreuses autres façons de protéger l'identité d'une personne", a poursuivi un autre.

Face à la polémique, nos confrères de Télé-Loisirs ont contacté TF1 qui leur a transmis l'explication d'ELEPHANT & Cie, la société de production de "Sept à Huit". "La priorité de la production a été de préserver et protéger l'anonymat du témoin. 7 à 8 ne floute jamais la partie portrait de l'émission. Personne ne peut dire aujourd'hui quelle est l'origine de cette personne et c'est ce qui importait à la production. Ce grimage avait pour unique objectif de préserver l'intérêt du témoin et en aucun cas une quelconque forme de dénigrement".

Si la nana voulais pas qu'on la reconnaisse fallais simplement qu'elle demande à flouter son visage ou à être interviewée de dos. Au lieu de ça nn, vous voulez faire parler les gens #septahuit . — Lizy GUCCI (@iamlizy3) February 16, 2020

Euh... je peux comprendre qu’il fait la cacher mais de la à la faire passer pour une renoi...? Vous pouvez pas juste la flouter ? #septàhuit — alexiaminerva (@alexiaminerva1) February 16, 2020

Par contre le Black face je ne tolère pas du tout, la floutter aurais été mieux #septahuit — Kay_blxck (@Kay_blxck) February 16, 2020

