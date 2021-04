Séverine Ferrer en colère : Elle déplore d'être conviée à des dîners clandestins

Une polémique a fait grand bruit lors de ce week-end de Pâques. Ce samedi 3 avril, M6 a diffusé un reportage sur des dîners clandestins qui se dérouleraient dans des lieux de prestige de la Capitale. L'un de ces dîners a été filmé en caméra cachée et les téléspectateurs ont ainsi reconnu le lieu. Il s'agit de l'hôtel particulier appartenant à Pierre-Jean Chalençon. En février dernier, l'ancien acheteur d'"Affaire Conclue" avait déjà fait scandale en expliquant qu'il lançait un "club des gastronomes" au Palais Vivienne, en compagnie du chef Christophe Leroy. La diffusion du reportage de M6 a donc relancé la polémique. De nombreux chefs, comme Philippe Etchebest ou encore Michel Sarran ont poussé de violents coups de gueule pour condamner ces comportements. De plus, ce lundi 5 avril, Séverine Ferrer a partagé une story Instagram dans laquelle elle explique qu'elle a souvent été conviée à ce genre de dîners clandestins.

"Nous ne sommes pas prêts d'en finir"

La comédienne a dévoilé dans sa story Instagram des messages qu'une connaissance lui a envoyé à de multiples reprises, pour l'inviter au restaurant, alors que tous ces établissements sont censés être fermés depuis le mois d'octobre. "Hello chère Séverine. Tu me dis si tu veux aller au restaurant un soir prochain avec moi et quelques comédiens ! Pace è salute", lui a écrit cette personne, dont l'identité reste anonyme, ce à quoi elle a répondu : "On n’est pas en confinement ?" En réponse, cette connaissance a rétorqué "Pas du tout", prouvant ainsi que de nombreux restaurants étaient ouverts malgré les règles instaurées par le gouvernement. Ce jeudi 1er avril, Séverine Ferrer a reçu un nouveau message lui proposant cette fois-ci "d'aller au restau ce samedi 3 avril". Pour faire comprendre qu'elle n'était pas intéressée, l'ancienne animatrice de "Fan de" a coupé court à la discussion : "Je te remercie mais je respecte le confinement, j’ai trop envie de retravailler". Néanmoins, cette mystérieuse personne a expliqué qu'elle irait tout de même à ce dîner, avec quelqu'un d'autre. Un comportement que Séverine Ferrer a déploré en écrivant en légende de sa story : "Nous ne sommes pas prêts d'en finir".

Par Solène Sab