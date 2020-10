Séverine Ferrer : pourquoi elle n'a jamais voulu "sacrifier" sa vie de maman (Exclu vidéo)

De 1997 à 2005, Séverine Ferrer a été l'un des visages phares de M6 en présentant "Fan de", une émission traitant de l'actualité musicale puis d'une manière générale de la culture et des people. Si à la suite de son départ, plusieurs animatrices se sont succédées - notamment Sandra Lou ou encore Karine Ferri - c'est elle qui est restée définitivement l'image de l'ancien programme matinal de M6.

En mai dernier, Séverine Ferrer était l'invitée de Jordan de Luxe sur Non Stop People. Elle avait alors révélé son salaire par émission à l'époque de "Fan de". "Je pense que j'étais la moins payée de tous", disait-elle, soulignant avoir gagné "beaucoup d'argent" à cett époque. "Je gagnais 700 euros par émission (...) Ce n'était pas non plus énorme. Moi, je m'en fichais, je m'éclatais, je vivais bien mon truc", continuait-elle.

"La maternité était essentiel pour moi"

Ce mardi 20 octobre, Evelyne Thomas reçoit Séverine Ferrer dans sa toute nouvelle émission lancée le 28 septembre dernier sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'animatrice lui demande si c'est difficile de concilier vie professionnelle et maternité. Ce à quoi la principale intéressée a répondu : "Non, parce que ça a toujours été mon leitmotiv. J'ai plein d'amis qui me disent : 'Depuis que je la connais, c'est simple, à l'âge de 17 ans, elle savait exactement ce qu'elle allait faire à 30 ans'. C'est vrai qu'à 30 ans, j'avais pratiquement fait tout ce que j'avais dit".

À 42 ans, Séverine Ferrer est l'heureuse maman de trois garçons : Joshua (né en 2000), Milo (né en 2007) et Elijah (né en 2016). "La maternité pour moi était essentiel", continue-t-elle. "Alors certes, j'étais accomplie dans mon métier, je faisais plein de choses qui me passionnaient, j'avais cette chance de travailler, c'est déjà beaucoup. Mais je savais qu'il fallait que je sois maman quoiqu'il arrive à un moment ou à un autre. Je n'aurais jamais sacrifié ma vie de maman pour ma carrière (...) Le fait d'avoir eu mes enfants, ça a été pour moi un booster incroyable pour la suite de ma carrière".

