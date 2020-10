Séverine Ferrer : son analyse sur la télévision d'aujourd'hui (Exclu vidéo)

C'est en présentant de 1997 à 2005 l'émission "Fan de" que Séverine Ferrer est devenue l'un des visages phares de M6. Ce mardi 20 octobre, l'animatrice a accepté l'invitation d'Evelyne Thomas à participer à la nouvelle émission qu'elle présente du lundi au jeudi sur Non Stop People. Dans un premier extrait inédit, Séverine Ferrer a évoqué son rôle de maman, elle qui est à la tête d'une famille de trois enfants âgés de 4 à 20 ans.

"La maternité pour moi était essentiel. Alors certes, j'étais accomplie dans mon métier, je faisais plein de choses qui me passionnaient, j'avais cette chance de travailler, c'est déjà beaucoup. Mais je savais qu'il fallait que je sois maman quoiqu'il arrive, à un moment ou à un autre. Je n'aurais jamais sacrifié ma vie de maman pour ma carrière (...) Le fait d'avoir eu mes enfants, ça a été pour moi un booster incroyable pour la suite de ma carrière", explique-t-elle.

"Il y a de très bonnes choses aujourd'hui"

Dans un second extrait inédit, Evelyne Thomas a voulu savoir ce que son invitée pense des présentatrices aujourd'hui. "Ça dépend lesquelles", a répondu Séverine Ferrer avant de poursuivre : "La télé a beaucoup changé, pas forcément en bien je trouve. D'ailleurs, je suis très contente que cette émission existe parce qu'un talk-show comme ça, où on peut échanger, ça existe très peu (...) Quand tu vas désormais dans des émissions, tu as à peine 3 minutes pour défendre non seulement ta promo, parler de toi (...) C'est très difficile".

Comment la télévision a évolué selon elle ? "Je pense que notre télé était bien plus bon enfant. Alors, on dit toujours que c'était mieux avant, je ne suis pas d'accord (...) Il y a de très bonnes choses aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément avant. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus politiquement correct maintenant qu'à notre époque", analyse-t-elle. Enfin, elle a donné le nom de la présentatrice qu'elle trouve la plus "déjantée" du PAF : "Daphné Bürki", lance-t-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV