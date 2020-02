Shannen Doherty accusée d'utiliser son cancer à des fins financières

Après s'être battue pendant deux ans contre un cancer du sein, Shannen Doherty a révélé sur le plateau de Good Morning America ce mardi 4 février qu'elle était victime d'une rechute : "Cela va se savoir un jour ou l’autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu. C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis : Pourquoi moi ? Et ensuite, je me dis : pourquoi pas moi ? Qui à part moi mérite que ça lui arrive ? Mais personne ne mérite ça. Ma mère est incroyablement courageuse. Mon mari aussi, mais je m’inquiète pour lui". Et en plus de se battre contre la maladie, Shannen Doherty a pris la décision de s'attaquer à sa compagnie d'assurance. Selon E! News, la star de Charmed serait en litige avec la société State Farm Insurance, car elle aurait été contrainte de payer entièrement les réparations de sa maison endommagée à la suite d’un incendie en 2018.

Shannen Doherty en guerre contre sa compagnie d'assurance

Malheureusement pour Shannen Doherty, la société State Farm a décidé de répliquer. Et selon elle, l'actrice américaine se servirait de sa maladie pour susciter la sympathie du public, et obtenir gain de cause dans le différend qui les oppose : "La première phrase de sa plainte montre qu’elle veut susciter de la sympathie avec son cancer pour que nous financions l’intégralité de sa maison", a fait savoir State Farm. Selon les assureurs, la structure de la maison de Shannen Doherty n'aurait pas été touchée par les incendies de l'époque, et le paiement total n'était donc pas justifié. State Farm a par ailleurs assuré avoir versé à la star un million de dollars pour des travaux d’assainissement, de nettoyage et la location d’une maison.

Par Alexia Felix