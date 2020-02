Shannen Doherty atteinte d'un cancer : elle poursuit en justice sa compagnie d’assurance

Si en 2017 Shannen Doherty annonçait avec fierté avoir vaincu son cancer du sein, l’actrice américaine doit faire face à une rechute. Invitée sur le plateau de Good Morning America ce mardi 4 février, l’actrice de la série Charmed a fait savoir en larmes qu’elle était victime d’une rechute de son cancer depuis près d’un an : "Cela va se savoir un jour ou l’autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu. C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis : Pourquoi moi ? Et ensuite, je me dis : pourquoi pas moi ? Qui à part moi mérite que ça lui arrive ? Mais personne ne mérite ça. Ma mère est incroyablement courageuse. Mon mari aussi, mais je m’inquiète pour lui". Et en plus de cette mauvaise nouvelle, Shannen Doherty doit se battre également contre sa compagnie d’assurance.

"je prends position pour nous tous"

Selon les informations de E! News, Shannen Doherty serait en litige avec la société State Farm Insurance : "Au lieu de vivre paisiblement ses dernières années chez elle, Mme Doherty est obligée de se battre avec sa compagnie d'assurance", ont expliqué les avocats de l’actrice. Selon eux, la comédienne aurait été contrainte de payer entièrement les réparations de sa maison endommagée à la suite d’un incendie en 2018. Contactée par E!News, la société d’assurance s’est défendue : "Nous compatissons avec les problèmes de santé de Mme Doherty et lui souhaitons un rétablissement complet. Nous croyons fermement que nous avons respecté tous nos engagements envers cette dernière et que nous lui avons payé ce que nous lui devions". Des propos qui ont poussé Shannen Doherty à répliquer : "Je veux utiliser ma notoriété afin de tirer le signal d'alarme quant à ces grandes entreprises qui ont le pouvoir sur une grande partie de la population. Ce n'est pas normal et je prends donc position pour nous tous. Je veux que l'on se souvienne de moi pour quelque chose de plus grand que juste moi".

Par Alexia Felix