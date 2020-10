Shannen Doherty atteinte d'un cancer : L'actrice tient à rassurer ses fans

En mars 2015, Shannen Doherty a connu un drame. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein. L'actrice de Charmed a fait une chimiothérapie et s'est battue pendant deux ans, avant d'annoncer qu'elle était en rémission. Si elle semblait être tirée d'affaire, Shannen Doherty a annoncé, dans l'émission américaine "Good Morning America" sur ABC, en février dernier la récidive de son cancer du sein au stade 4. Si l'ex interprète de Brenda dans "Beverly Hills 90210" est pétrifée par cette maladie, elle a également tenu à rassurer ses fans sur son état émotionel. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en compagnie de son amie, Sarah Michelle Gellar, Shannen Doherty a confié qu'elle allait "très bien".

"Je vais bien. J'adore quand les gens disent: 'Nous prions pour vous.'… Mais il arrive un moment où vous vous dites, 'j'ai compris'. Comme je vais bien, je vais bien.' Il y a beaucoup de gens dans le monde qui pourraient avoir besoin de la prière et je me sens bien. J'ai une équipe médicale incroyable derrière moi", a déclaré Shannen Doherty. Par ailleurs, l'actrice de Charmed a précisé : "Je vais mieux que OK. Je vais bien. Je me sens forte et en bonne santé, confiante et heureuse."

Shannen Doherty a déclaré qu'elle avait décidé de révéler son diagnostic parce que cela faisait partie de son procès contre ses anciens managers, mais elle a réalisé que cela permettrait d'informer les gens sur les réalités du "stade 4". Elle a expliqué : "Je veux vraiment pousser pour l'éducation et la sensibilisation et collecter plus d'argent, et je veux que les gens n'entendent pas le cancer de stade 4 et considèrent la personne comme grise et en train de mourir. Vous êtes radié si rapidement même si vous êtes toujours en vie, en bonne santé et heureux. Les gens pensent instantanément que c’est une condamnation à mort et ce n’est pas le cas." Un message fort et bouleversant.

Par Solène Sab