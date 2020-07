Shannen Doherty atteinte d’un cancer : le point sur son état de santé

En janvier 2020, Shannen Doherty révélait qu’elle souffrait d’une rechute de son cancer du sein. La maladie était revenue après qu’elle l’ait combattue en 2015 et était désormais au stade 4. "Le cancer est revenu, il en est au stade 4 et c’est pour ça que je suis ici, pour en parler (…) La pilule est difficile à avaler. Je suis pétrifiée, j’ai vraiment peur", déclarait-elle sur le plateau de "Good Morning America" sur ABC en février dernier. Depuis, la comédienne se ménage et est bien décidée à combattre la maladie. "Après un an à combattre la rechute du cancer et d’autres stress, je suis de retour. Prendre soin de moi et profiter de chaque jour. Ce n’est pas toujours facile. J’ai des jours où je suis déprimée ou tout simplement paresseuse. Mais je me motive grâce à l’aide de mes amis… Hier, Anne-Marie a amené Kira Stokes pour me botter les fesses ! C’était une excellente semaine productive. Je me sens mieux. Ma peau est vivante et moi aussi", écrivait l’héroïne de "Charmed" sur son compte Instagram en mars 2020.

L’actrice appelle à la prudence pendant la pandémie de Covid-19

En cette période de pandémie mondiale causée par le Covid-19, Shannen Doherty se montre extrêmement prudente et se préserve un maximum. Sur Instagram fin mars, elle révélait "rester à la maison et râler pour nous tous". "Pour mes amis guerriers contre le cancer qui se battent dur tous les jours pour obtenir plus de temps. Pour ma mère. Pour ma famille. Pour mon mari. Pour ma belle-mère et mon beau-père. Pour mes amis. Pour les enfants de mes amis. Pour chacun d'entre vous. Pour moi-même, atteinte d'un cancer de stade 4, ma bataille est déjà assez difficile. Pour l'un de mes plus proches amis depuis 28 ans qui a décidé de mettre fin à son combat contre le cancer métastatique et est à l'hôpital pour la dernière fois, en étant seul. Pour chaque médecin et personne qui travaillent dans les hôpitaux. Pour chaque personne dans les épiceries qui font de leur mieux pour aider. Pour chaque personne forcée d'être en première ligne. Je fais ça pour nous. Rejoignez-moi, s'il vous plaît", indiquait-elle également sur Instagram. L’actrice est décidée à lutter coûte que coûte contre la maladie.

Shannnen Doherty est à retrouver ce mercredi 29 juillet sur TF1. La chaîne diffuse les six épisodes tirés de la célèbre série "Beverly Hills" qui la fait connaître dans le monde entier. Intitulée "BH90210", Shannen Doherty retrouve ses anciens acolytes comme Brian Austin Green, Tori Spelling, Jennie Garth ou encore Jason Priestley.

Par Non Stop People TV