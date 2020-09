Shannen Doherty atteinte d'un cancer : Ses confidences bouleversantes sur ses "vidéos d'adieux"

Shannen Doherty vit un cauchemar depuis plusieurs années. L'actrice américaine a est atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué en 2015. Si elle semblait s'en être sortie, Shannen Doherty a annoncé en février 2020 la récidive de son cancer du sein au stade 4. C'est dans l'émission américaine "Good Morning America sur ABC", qu'elle avait partagé cette terrible nouvelle : "Ça va sortir dans quelques jours ou dans la semaine… Je suis au stade 4, mon cancer est revenu". Depuis cette annonce, l'interprète de Prue Halliwell dans "Charmed" a accordé peu d'interviews. Jason Priestley, son partenaire dans "Beverly Hills" avait récemment donné de ses nouvelles dans une interview accordée à Angela Bishop sur la chaîne Studio 10. Il a expliqué : "C'est une dure à cuire. Shannen est combattante, elle l'a toujours été et je sais qu'elle va continuer de se battre aussi dur qu'elle le peut. La dernière fois que je lui ai parlé, elle était de bonne humeur.".

"J’ai commencé à faire le point sur ma vie"

Cependant, c'est avec surprise que les fans de l'actrice ont pu découvrir ce mardi 29 septembre, dans la version américaine du magazine Elle, une interview bouleversante de Shannen Doherty. L'actrice s'est laissée aller à de rares confidences, tout en revenant sur sa maladie et les épreuves qu'elle a traversé. Elle s'est exprimée avec émotion : "J’essaie de chérir tous les petits moments que la plupart des gens ne voient pas vraiment ou prennent pour acquis. Les petites choses sont amplifiées pour moi. Nous avons ce puits sans fin en nous, et il s’agit simplement de creuser ce puits pour avoir la force de faire face à l’adversité. Est-ce que j’ai un mauvais karma ? Pourquoi aurais-je un mauvais karma ? J’ai commencé à faire le point sur ma vie et les choses que j’avais faites, et les choses que je n’avais pas faites. Comment j’étais avec les gens.".

Des vidéos d'adieux...

Shannen Doherty a également fait une confidence qui donne des frissons. L'actrice, qui espère se battre contre cette maladie, enregistre tout de même des vidéos d'adieux destinées à ses proches. Elle a ajouté : "Il y a des choses que je dois dire à ma mère. Je veux que mon mari sache ce qu’il représente pour moi.", tout en précisant "Chaque fois que le moment est venu pour moi de le faire, cela me semble si définitif". Des paroles bouleversantes qui font réfléchir.

Par Solène Sab