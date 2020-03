Shy'm draguée par un animateur, elle le rembarre en plein direct !

On la connaissait chanteuse, danseuse – elle a remporté la deuxième édition de "Danse avec les Stars", et maintenant actrice ! Dès ce jeudi 12 mars, Shy'm fait ses débuts de comédienne dans la série de TF1, "Profilage" aux côtés de Philippe Bas. La jeune femme incarne Elisa Bergman, une psycho-criminologue. A 34 ans, Shy'm ajoute donc une nouvelle corde à son arc. Souvent louée pour son physique, elle était l'invitée d'Europe 1 mercredi 11 mars pour parler de ce nouveau projet télé et n'a pas hésité à remettre à sa place l'animateur, Matthieu Noël, visiblement sosu son charme ! A l'antenne, ce dernier fait une confidence en pleine chronique d'Eve Roger. Une anecdote personnelle qui n'échappe pas à Shy'm, et elle ne va pas tarder à lui répondre.

"En fait tu as une copine"

"Moi, si je ne range pas la petit cuillère dans le lave-vaisselle ou que je ne nettoie pas le verre, je me fais défoncer" confie alors l'animateur. Une sortie qui fait rapidement réagir Shy'm. La jurée de DALS qui porte des tenues plus incroyables les unes que les autres, s'adresse alors à Matthieu Noël et déclare : "T'as une copine, ça veut dire ?" Si sa sortie n'est pas très claire, elle ajoute, "Depuis tout à l'heure, tu me chines et en fait tu as une copine". Matthieu Noël serait-il tombé sous le charme de la chanteuse ? C'est ce que semble sous-entendre l'ancienne compagne du tennisman Benoît Paire. Du côté de l'animateur, il a préféré répondre, "Vous savez, rien ne m'arrête !" Une réponse qui fait bien rire Shy'm qui se dit surprise de découvrir que Matthieu Noël mangeait "à tous les râteliers".

Par Non Stop People TV