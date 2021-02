Shy'm maman : la chanteuse publie une rare photo du père de son fils sur Instagram

À 35 ans, Shy’m goûte aux joies de la maternité pour la première fois. Le 22 janvier dernier, la chanteuse a donné naissance à un petit garçon dont le prénom demeure pour l’instant inconnu. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21… et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci" écrivait la jurée de "Danse avec les stars" pour annoncer son accouchement à ses abonnés.

Fière de son nouveau statut de maman, la jolie brune a multiplié les publications attendrissantes, dévoilant quelques clichés de son bébé, sur Instagram. Ce jeudi 11 février 2021, elle partageait par exemple un cliché en noir et blanc où il était cette fois possible d’apercevoir la tête du bébé… qui se cache le visage avec sa main. "Like mother, like son" écrivait la chanteuse en légende de la photo, traduisez : "Telle mère, tel fils".

Shy’m dévoile le père de son bébé sur Instagram

Ce dimanche 14 février 2021, Shy’m a elle aussi célébré la Saint-Valentin et était donc en compagnie de son chéri. Contre toute attente, la chanteuse a publié une photo de ce dernier avant de lui déclarer sa flamme. "Pas seulement parce que tu me laisses te couper les cheveux… Pas seulement parce que tu me laisses me moquer des heures ensuite… Pas seulement parce que notre fils. Pas seulement…" a-t-elle écrit en légende d’une photo en noir et blanc où elle apparaît en train de rire face à son homme. Encore une fois, la jeune maman joue la carte du mystère puisque son chéri est de dos et qu’il est impossible de voir son visage et donc son identité.



Par E.S.