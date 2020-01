Shy'm offre un aperçu sexy de son rôle dans Profilage (Photo)

Shy'm a une nouvelle fois enflammé la Toile. La jeune femme possède de nombreux talents et le prouve une nouvelle fois. En plus de savoir chanter et danser, elle s'essaie maintenant à la comédie. Shy'm - de son vrai nom Tamara Marthe- a rejoint le casting de la série "Profilage" diffusée sur TF1, à la suite du départ de Juliette Roudet en février 2019. Elle interprète l'un des personnages principaux, celui d'Elisa Bergman aux côtés de Philippe Bas. D'ailleurs, en tant que véritable caméléon dans la vie, ce rôle lui colle à la peau. Shy'm qui adopte des looks toujours plus sexy et surprenants tout comme ses coupes de cheveux, a tenu à offrir à ses fans un aperçu de sa tenue sulfureuse dans la série "Profilage".

Dans la peau d'Elisa Bergman

Ce samedi 18 janvier, l'interprète de "Et alors" a partagé une photo d'elle très sexy sur son compte Instagram. Sur ce cliché, Shy'm porte le costume de son personnage, Elisa Bergman et a tenu à remercier sa styliste pour ce beau résultat. En légende de cette photo, elle a tenu à commenter : "Merci ma Stéphanie Vaillant d’avoir habillé Elisa Bergman et de l’avoir rendue sexy". Les Internautes ont d'ailleurs été charmés par ce look dans lequel la chanteuse arbore un bustier en latex noir. Après avoir posté sa photo, Shy'm, qui avait fait du bruit dans "Vendredi tout est permis", a reçu une pluie de compliments de la part de ses admirateurs.

Par Solène Sab