Shy’m : pourquoi elle reprend son vrai nom dans Profilage

TF1 diffuse ce soir en première partie de soirée la nouvelle saison de Profilage. La série à succès revient pour une dixième saison qui s'annonce pleine de rebondissements. Et ces nouveaux épisodes seront portés par la chanteuse Shy'm qui fait ses premiers pas en tant qu'actrice.

Connue comme chanteuse, danseuse, animatrice ou encore jurée de Danse Avec les Stars, la jeune femme vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Et pas n'importe laquelle, puisqu'elle incarnera le personnage principal de cette nouvelle saison Elisa Bergman, une héroïne aux multiples facettes que les fans risquent rapidement d'adopter.

"C'est un énorme challenge, d'autant que je succède à Juliette Roudet et Odile Vuillemin. J'avais tellement peur d'être nulle. L'équipe a été super et Élisa Bergman est un beau personnage" confiait-elle à Ouest France.

ses premiers pas sous son vrai nom

Mais un détail intrigue lorsque l'on regarde le générique. On a beau chercher la chanteuse Shy'm, impossible de la trouver. Et c'est normal. Pour ses premiers pas en tant qu'actrice, la jeune femme reprend son vrai nom, Tamara Marthe.

Elle a expliqué ce choix à nos confrères de Téléstar. Et ce n'est pas pour dissocier la chanteuse de la comédienne comme on pourrait le penser : "Dans ma vie de tous les jours, je me présente toujours sous mon vrai prénom. Shy'm, c'est mon personnage quand je chante ou quand je passe dans une émission de télé".

Et alors que la jeune femme est attendue au tournant dans cette nouvelle carrière, il semblerait qu'elle s'en sorte plutôt pas mal et qu'elle soit la bonne surprise de cette dixième saison.

Par J.F.