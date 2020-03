Shy’m séductrice ? Elle se confie sur ses relations amoureuses

Après avoir jugé les prestations des candidats au casting de la dixième saison anniversaire de "Danse avec les stars", Shy'm s'est lancée un nouveau défi. En effet, la chanteuse a fait ses premiers pas d'actrice dans la série "Profilages" dont la nouvelle saison démarre ce jeudi 12 mars sur TF1. Elle y incarne au côté de Philippe bas le rôle d'Elisa Bergman, une psycho-criminologue qualifiée de "mystérieuse" et "culottée" par Le Journal des Femmes.

Dans un entretien qu'elle a accordé à nos confrères, Shy'm s'est confiée sur sa première expérience en tant qu'actrice, révélant tout d'abord pourquoi elle a attendu si longtemps avant de se lancer dans la comédie. "Le manque de temps, de courage et de confiance a retardé l'éventualité, mais lorsque j'ai dû passer le casting pour "Profilage', je me suis dit que c'était le moment de se jeter à l'eau. Pour commencer cette aventure, j'avais besoin que l'on me choisisse pour moi et non pas parce que j'étais Shy'm, la chanteuse. J'ai eu beaucoup de peurs, d'inquiétudes, de doutes, puis, au fur et à mesure du tournage, j'ai pris ma place", a-t-elle expliqué.

Un look "tomboy" assumé

Dans la suite de l'interview, Shy'm a accepté de parler de ses relations amoureuses. Est-elle une séductrice ? "Pas du tout ! En amour, je ne fais jamais le premier pas. Quand je vais au restaurant avec mes copines, je suis le garçon manqué de la bande. En mode "tomboy", j'attire moins l'oeil et cela me va très bien. Je me sens plus sexy en Doc Martens qu'en talons !" a-t-elle répondu.

Quant à ses projets de vie à deux, l'actrice se sent prête à franchir une étape. "Je rêve d'avoir des enfants, c'est un réel engagement, une vraie étape de vie, de femme... En revanche, le mariage n'a jamais été sur la liste de mes envies. Je ne connais pas la sensation d'être mère, mais j'ai des petits frères et une petite soeur, qui a 4 ans, donc j'ai l'habitude d'avoir cette attitude maternelle et j'espère que je ferai une bonne maman !"

Par Non Stop People TV