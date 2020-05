Sidonie Bonnec en couple : qui est son compagnon Jérôme Korkikian ?

Après deux mois de confinement liés à la pandémie de coronavirus, le divertissement reprend ses droits sur le petit écran. France 2 propose samedi 23 mai "Tout le monde a son mot à dire". Une émission au cours de laquelle des célébrités réunies en deux équipes doivent répondre à des questions sur la langue française. Fou-rire garanti. Sidonie Bonnec et Olivier Minne à la présentation officieront en tant qu’arbitres. Les gains récoltés iront à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Présente depuis de nombreuses années à la télévision et à la radio, Sidonie Bonnec reste plutôt discrète sur sa vie privée. Elle file le parfait amour avec un certain Jérôme Korkikian depuis plus de dix ans. Mais qui est celui qui partage sa vie ?

Un coup de foudre instantané

C’est sur le tournage du documentaire "Dans un monde à part" que la journaliste et le réalisateur se rencontrent en 2009. "Dès la première seconde j’ai su qu’il serait le père de mes enfants" assure Sidonie Bonnec à Gala. Et depuis ce coup de foudre, c’est chose faite. Le couple a accueilli une petite Bonnie-Rose en 2014 et un petit Timothée en 2018. Si leurs métiers sont prenants, les parents trouvent toujours le moyen de passer du temps en famille. Jérôme Korkikian et Sidonie Bonnec se sont mariés discrètement en 2017. Le réalisateur a travaillé sur plusieurs projets dont des documentaires pour W9 en 2012 par exemple ou des téléfilms comme "Le pouvoir ne se partage pas" sorti en 2013. "Tout le monde a son mot à dire" est à retrouver samedi 23 mai sur France 2 à partir de 21h05.

Par Non Stop People TV