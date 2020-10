Smaïn : Gilets jaunes, féminisme... Son point de vue sur l'actualité (Exclu vidéo)

Fin 2019, Smaïn a fait son retour à la télévision dans la toute première saison de "Mask Singer" sur TF1. Dans l'émission présentée par Camille Combal, l'humoriste se cachait dans le costume du Monstre. Pendant cette expérience, il a fait face au jury composé d'Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams. Avant de le revoir sur les écrans, les téléspectateurs avaient pu lire ses confidences dans l'édition du 18 juillet du Parisien. À ce moment-là, il en avait dit plus sur son absence dans les médias, révélant avoir planché sur de nombreux projets.

"Je n'ai jamais cessé de travailler. Depuis ma première scène en février 1980 (...) à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêté. Je ne suis pas qu'un humoriste. Je fais plein d'autres choses", confiait-il. Et de poursuivre : "J'ai écrit des contes pour enfants, que je raconte sur scène accompagné d'un orchestre philharmonique et de choeurs d'enfants. J'adore ça". Il a également collaboré sur un album avec Michel Legrand. Les téléspectateurs ont aussi pu le voir dans "La Grosse Rigolade", l'émission présentée par Cyril Hanouna.

"Je suis pour l'égal de l'homme et la femme"

Ce lundi 12 octobre, Smaïn est l'invité d'Evelyne Thomas dans sa toute nouvelle émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'animatrice aborde différents thèmes qui font l'actualité. Sur les Gilets jaunes, l'humoriste a confié : "C'est une revendication qu'il faut écouter, qu'il faut entendre (...) Elle est malheureusement parfois un peu trop violente, mais elle existe et on doit en tenir compte". Sur la police, Smaïn a expliqué qu'elle était nécessaire dans le pays. Et de poursuivre : "Je n'aime pas le mot police, je préfère Gardiens de la paix. Quand il y a eu le Bataclan, on était content que la police soit là pour nous protéger. Maintenant, je ne trouve ça pas correct. Je n'aime pas le mot police. La police, pour moi, c'est Gardien de la paix, ceux qui gardent la paix", a-t-il dit.

Dans la suite de l'entretien, Smaïn a donné son avis sur le féminisme. "Il y en a un peu trop (...) Je suis pour l'égal de l'homme et la femme, mais chacun son rôle. Mon père adoptif, il ne pouvait pas rentrer dans la cuisine", a-t-il dit. Enfin, il a fait une touchante déclaration à la France, son "pays d'adoption" auquel il doit "beaucoup".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer Evelyne Thomas sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV