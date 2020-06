Smaïn : Sheila flattée par sa confidence très coquine

Laurent Ruquier recevait plusieurs invités ce dimanche 7 juin dans son émission sur France 2 Les enfants de la télé. Et alors que Smaïn était présent, le présentateur d’On n’est pas couché n’a pas hésité à rediffuser une séquence assez compromettante pour l’humoriste. En 1996, Smaïn avait avoué dans les Enfants de la télé alors présenté par Arthur qu’il fantasmait sur Sheila : "Je voudrais qu’on parle d’une chanteuse qui est Sheila. Ça évoque quoi pour vous ?", demandait alors Arthur, ce à quoi l’humoriste avait répondu : "Mes premières érections ! J’ai fait un rêve où j’avais une érection en pensant à Sheila, me dis pas que tu l’as invitée ?". Et si à l’époque Sheila n’était pas présente, cela était le cas ce dimanche 7 juin.

Sheila réagit aux révélations de l’humoriste

Face à la chanteuse, Smaïn n’a donc pu que confirmer sa confidence : "N’importe quoi… et ben voilà Sheila ! Tu es là je t’avoue tout, c’est vrai, mais je n’ai point été le seul ! Il y en avait deux, Sheila et Natalie Wood". Visiblement très flattée par cette nouvelle, Sheila a aussitôt répondu le sourire aux lèvres : "Oh bah c’est pas mal " Laurent Ruquier a alors réagi à cette scène gênante : "Pardon je vous ai peut-être mis un peu mal à l’aise". Et si Smaïn a répondu « pas du tout", Sheila elle aussi a plutôt bien accueillie la confidence coquine de l’humoriste : "Mais c’est bien assumé et pour moi c’est très agréable". Une bonne nouvelle donc pour Smaïn.

Par Alexia Felix