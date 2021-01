Sofia Essaïdi en couple : se sent-elle prête à devenir maman ?

Le 7 janvier dernier, TF1 a lancé sa toute nouvelle série policière baptisée "La Promesse". Au casting, les téléspectateurs ont pu retrouver Olivier Marchal, mais aussi Sofia Essaïdi, qui interprète le rôle de Sarah, une policière de la Brigade des mineurs. Un lancement qui a cartonné, puisque le premier épisode a réuni 7,5 millions de téléspectateurs. Un score que l'actrice a relayé sur sa page Twitter, accompagné de la légende suivante : "Oh la la, je vais mettre 2 ans à me remettre de la gentillesse et de la bienveillance de tous vos messages. Je ne sais pas comment vous remercier... Je suis extrêmement émue et touchée par tant de soutien et d'amour... MERCI. Je vous embrasse du fond du coeur", a-t-elle posté.

Dans un entretien exclusif à Purebreak, Sofia Essaïdi s'est confiée, révélant ce qui lui a plu dans ce projet. "Plusieurs choses. L'écriture d'abord et puis, ce qui m'a vraiment emballée, c'est le sujet principal. On peut croire que c'est l'enquête et les disparitions d'enfants mais, pour moi, le sujet principal est la psychologie, les conséquences que peuvent avoir les enquêtes sur des hommes et des femmes. J'ai trouvé ça super intéressant. On rentre dans l'intimité de ces enquêteurs et on se rend compte des ravages dans leur vie. J'ai trouvé ça différent de ce que j'ai pu recevoir ou faire", a-t-elle dit.

Bientôt maman ?

Si tout va pour le mieux professionnellement, où en est Sofia Essaïdi sentimentalement ? Depuis plus de dix ans, elle filerait le parfait amour avec Adrien Galo, un danseur professionnel qu'elle a rencontré en 2008 lors de leur participation commune à la comédie musicale "Cléopâtre" de Kamel Ouali. Si le couple ne partage rien de sa vie privée sur les réseaux sociaux, il a été vu à plusieurs reprises lors d'évènements public, comme l'ont rappelé nos confrères de Purepeople.

Dans un entretien à Télé 7 Jours, nos confrères ont voulu savoir si l'actrice avait envie de devenir maman un jour. Ce à quoi elle a répondu : "Oui". Et de poursuivre : "J'y pense beaucoup en ce moment et j'espère que ce projet prendra vie très bientôt".

Par Non Stop People TV