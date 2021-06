Sonia Mabrouk en couple avec Guy Savoy : comment partagent-ils leur quotidien ? (Exclu vidéo)

Ce mercredi 9 juin 2021, Jacques Sanchez reçoit Sonia Mabrouk dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. La journaliste - qui anime "Midi News" sur CNews - fait l'actualité pour la sortie de son nouveau livre "Insoumisson française". Lors de son échange avec Jacques Sanchez, elle a confié espérer être de retour sur Europe 1 à la rentrée. Elle a précisé ne pas encore avoir signé pour la prochaine saison. Quant à son rôle de présentatrice sur CNews, elle sera au rendez-vous. "C'est une fidélité et une loyauté auxquels je tiens beaucoup" a-t-elle dit.

"On se nourrit l'un l'autre"

Dans un extrait inédit que nous vous dévoilons, Sonia Mabrouk évoque sa vie sentimentale. Il y a quelques années, elle a dévoilé être la compagne du grand chef cuisinier Guy Savoy. Cela fait huit ans qu'ils vivent une belle histoire d'amour. Mais comment arrivent-ils à passer du temps ensemble malgré leurs emplois du temps chargés ? "Ce n'est pas une formule véritablement, parce qu'il se définit ainsi comme un aubergiste trois étoiles, parce qu'il est vraiment dans son restaurant très, très souvent. L'avantage de Guy, c'est qu'il est souvent dans sa maison, comme il aime l'appeler, avec ses équipes, donc il limite beaucoup ses voyages", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "On arrive quand même à trouver des terrains d'entente autour de la table, c'est ce qui est formidable avec un chef et encore plus avec lui. Donc il reste assez souvent, et c'est vrai que ce sont des compromis en réalité. Mais ce qui est formidable quand on est dans des domaines qui semblent aussi variés, c'est qu'on se nourrit l'un l'autre et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup les pieds sur terre, ça m'aide beaucoup dans ce domaine". Guy Savoy ne manque pas de suivre la carrière de sa compagne. "Il me lit, il m'écoute, ça lui arrive souvent d'être agacé par les responsables politiques et j'ai souvent parfois des messages furibards en direct", conclut-elle.

Par Non Stop People TV