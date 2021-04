Sonia Mabrouk : ses reproches à son portrait au vitriol dans Libération

Le portrait au vitriol de Sonia Mabrouk dans "Libération" a fait réagir. Décrite comme une "égérie de la droitosphère" et "fille de la bourgeoisie tunisienne", l'intervieweuse politique d'Europe 1 et présentatrice de CNews a partagé sa déception sur cet article. La journaliste au "brushing à la Fox News" et aux "paupières lourdes de maquillage et de sommeil à l'heure de la sieste", a préféré répondre avec ironie sur Twitter. Invitée dans TPMP ce mercredi 28 avril, Sonia Mabrouk a dénoncé des "coups sous la ceinture" dans ce portrait qui ne serait pas assez concentré sur le débat d'idées. "Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de pouvoir enfin, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment contre les idées de manière substantielle et de pouvoir avoir cet avis-là. Malheureusement, ce que je reproche à ce portrait, c'est surtout qu'on n'est pas allé au fond des sujets", a-t-elle regretté.

"Des coups sous la ceinture"

"Quand on dit 'on se bat contre les discriminations', moi je pense très sincèrement qu'on ne peut le faire qu'ensemble, et même tous ensemble. C'est une vraie conviction (...) C'est pour ça que j'aurais préféré qu'il y ait ce débat là plutôt que des coups sous la ceinture, parce qu'à la fin de l'interview, c'est ce qui m'a le plus frappé", a constaté Sonia Mabrouk avec déception. Soutenue par plusieurs personnalités, Sonia Mabrouk avait déploré l'absence d'une "vraie confrontation d’idées" dans "L'Heure des Pros" sur CNews : "Le débat doit être à ce niveau-là et quand il est en-dessous de la ceinture, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c’est hors jeu".

Par Marie Merlet