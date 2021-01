Sophie Darel agressée sexuellement par un célèbre animateur : pourquoi elle ne dira jamais son nom (Exclu vidéo)

En novembre 2019, Sophie Darel avait été l'invitée de Jean-Marc Morandini dans son émission "Morandini Live" diffusée sur Non Stop People et CNews. Elle en avait profité pour faire la promotion de son livre "Objectif 100 ans et en forme" (publié aux édition Ramsay) dans lequel elle raconte les attouchements sexuels qu'elle a subis vers l'âge de dix ans, par un célèbre animateur radio et télé. À Jean-Marc Morandini, elle avait donné plus de détails sur cette agression.

"C'était quelqu'un d'assez remarquable, très brillant et qui malheureusement aimait bien les petites filles. Il ne m'a jamais vraiment violé, il y a eu des attouchements, il voulais me coincer. J'étais toute petite, j'avais 10-12 ans, ça m'a quand même marqué", disait-elle. Un épisode qu'elle avait déjà évoqué dans son précédent livre "Moi vieillir... Plutôt crever !", mais qui n'avait pas fait grand bruit dans les médias au moment de sa sortie.

Un "ami" de la famille

Invitée dans l'émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People ce lundi 25 janvier, Sophie Darel est revenue sur cette histoire. Dans un extrait inédit, l'animatrice explique pourquoi elle ne dévoilera jamais l'identité de cet homme qui est décédé aujourd'hui. "C'est pour préserver sa famille, uniquement", dit-elle.

Et de poursuivre : "Je ne suis plus sous l'emprise, mais c'est vrai que la première fois que je le dis, c'est à mon compagnon et je n'en avais jamais parlé avant. Je ne l'avais évidemment jamais dit à mes parents, c'était impensable, c'était un ami de la famille. Je comprends très bien quand les filles qui subissent ça, les enfants, ou même les adolescents, c'est tellement tabou d'aller dire à ses parents, l'ami de sa famille ou à son tonton : 'Il a fait ça'. C'est un truc terrible. À ce moment-là, c'était une forme de pudeur. Après, ça a été parce que j'avais le respect, je ne voulais pas que ça pose des problèmes à sa famille. Je ne le dirai jamais".

