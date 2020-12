Sophie Davant (Affaire conclue) : son combat pour présenter Fort Boyard il y a 30 ans

Depuis 2017, l’émission "Affaire conclue" est un véritable succès sur France 2. Le programme où des anonymes vendent des objets aux enchères sera donc diffusé ce lundi 21 décembre 2020 en prime, dès 21h sur la chaîne. L’occasion pour les fans de retrouver Sophie Davant et la joyeuse équipe de commissaires-priseurs qui célébreront les fêtes de fin d’année au cœur du Musée des Arts Forains de Paris.

À 57 ans, Sophie Davant fait aujourd’hui partie des animatrices les plus populaires et les plus appréciées du Paysage Audiovisuel Français. Au cours des trois dernières décennies, elle a présenté plusieurs programmes cultes tels que "C’est au programme", "Télématin", "Toute une histoire" ou encore la grande soirée annuelle du Téléthon… N’oublions pas non plus que Sophie Davant a autrefois présenté Fort Boyard ! Entre septembre 1990 et janvier 1992, l’animatrice épaule Patrice Laffont à la présentation du célèbre jeu d’aventure. Invitée dans l’émission d’Isabelle Morizet sur Europe 1 ce dimanche 20 décembre 2020, Sophie Davant a d’ailleurs expliqué comment à l’époque, elle s’était battue pour présenter l’émission.

"J’ai été plus nulle que nulle"

"À l’époque - en 1990 -, "le concept n’était pas tout à fait au point" a expliqué Sophie Davant. "Je suis arrivée en plein tournage, l’émission n’avait pas encore été diffusée donc je ne savais pas de quoi parler. Finalement, j’ai été plus nulle que nulle" a confié l’animatrice amusée. Journaliste de formation, celle qui est mère de deux enfants n’avait alors jamais présenté de jeu…

"Au bout de dix minutes, j’entends des hurlements dans la régie, et Jacques Antoine (créateur et producteur de l’émission, ndlr) s’est tourné vers moi et m’a dit : 'Vous, moins on vous verra, moins on vous entendra, mieux on se portera'". Après cette critique, Sophie Davant fond en larmes sur le bateau qui l’avait menée au Fort : "Laurent Cabrol m’a dit 'rentre, il n’a pas à te traiter comme ça'" a raconté Sophie Davant sur Europe 1. "J’ai répondu : 'Non, je ne rentre pas. Je vais leur montrer qui c’est Raoul'".

L’animatrice a finalement convaincu Jacques Antoine qui lui laisse les commandes du programme avant de lui proposer d’animer une émission encore plus sportive : "La piste de Xapata", qui se déroule au Mexique, sous des pluies torrentielles, dans une ambiance de fin du monde. "Il n’a pas arrêté de pleuvoir pendant quatre semaines" s’est-elle souvenue après avoir expliqué qu’elle devait conduire un 4x4 en montagne malgré les torrents de boue. "Il n’a pas arrêté de pleuvoir pendant quatre semaines", se souvient Sophie Davant. "Ils étaient démoralisés, effondrés, et s’est nouée là une vraie relation tendre avec Jacques Antoine, qui a fini par m’adorer." a-t-elle raconté.

Par E.S.