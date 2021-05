Sophie Davant "blessée" par sa réputation d’animatrice hautaine

Être une personnalité publique présente des avantages, mais aussi de sacrés inconvénients ! Ce n’est pas Sophie Davant qui dira le contraire. L’animatrice d’"Affaire Conclue" est souvent la cible de virulentes critiques sur les réseaux sociaux. Sophie Davant est accusée d’être froide, distante et hautaine avec les personnes qui l’entourent. Cela peut être les employés de la production avec qui elle travaille ou bien des candidats qu’elle reçoit dans son émission "Affaire Conclue".

Quoi qu’il en soit, ce son de cloche revient régulièrement. Pour Sophie Davant, ce n’est rien de plus que de "l’humour". "C’est juste les taquiner parce que c’est ça aussi souvent qui les met en valeur, qui les fait réagir", explique Sophie Davant dans l’émission "On refait la télé", présentée par Eric Dussart et Jade sur RTL.

"Ça me blesse qu’on m’accuse d’être hautaine"

"Je n’aime pas les gens lisses, j’aime bien quand il y a du relief. J’aime bien y mettre un peu d’humour donc il y a beaucoup de choses qui sont traduites et qui sont perçues au premier degré par certains téléspectateurs. (…) Je suis triste pour eux", poursuit-elle. Sophie Davant s’est également dit "blessée" par ce genre de critiques. "Ça me blesse qu’on m’accuse d’être hautaine parce que c’est faux", a-t-elle affirmé avant d’insister : "Quand on m’accuse d’être hautaine et indifférente, c’est tellement faux".

Au cours de son passage sur RTL ce samedi 29 mai 2021, Sophie Davant a également évoqué le cas de Pierre-Jean Chalençon, ancien collectionneur d’"Affaire Conclue". Elle a décrété que son comportement était "indéfendable", référence aux dîners clandestins dont il est accusé d’avoir organisé au Palais Vivienne.

Par Matilde A.