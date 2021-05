Sophie Davant : ce jour où France 2 lui a refusé une augmentation de salaire pour une raison étonnante

La carrière télévisuelle de Sophie Davant a débuté il y a plus de 34 ans. Aujourd'hui aux commandes d'"Affaire Conclue" sur France 2, l'animatrice a fait ses armes en tant que rédactrice au service société d'Antenne 2 en 1986 avant de décrocher le poste de présentatrice de la météo dans l'émission "Télématin" dès 1987. Un poste qu'elle occupe jusqu'en 2006. La carrière de Sophie Davant est lancée. Elle anime ensuite de nombreuses émissions au sein du groupe du service public, telles que "Fort Boyard", "Aventures Voyages" ou encore "La Piste de Xapatan". Plus récemment, Sophie Davant a été aux commandes de "C'est au programme" et "Toute une histoire". Si la carrière de Sophie Davant a de quoi en faire rougir plus d'un, l'animatrice a confié dans "Femmes de télé", le nouveau podcast de "Télé-Loisirs", qu'elle a dû travailler dur pour réussir. "On ne m'a pas déroulé le tapis rouge. Un parcours comme le mien n'est pas tout rose", déclare-t-elle avant de raconter un moment perturbant de sa carrière où on lui a refusé une augmentation de salaire. "J’ai quand même entendu un directeur de la rédaction de France 2 me dire une fois, alors que j’osais demander une augmentation, que mon mari (Pierre Sled, ndlr) était suffisamment bien payé. Cela m’avait choquée", raconte Sophie Davant. "Aujourd’hui je pense que c’est le genre de réflexion qu’on entendrait peut-être plus", ajoute celle qui s'est séparée de Pierre Sled quelques années après la naissance de ses deux enfants, Nicolas et Valentine.

"Je pense qu'on souffre d'une inégalité"

Ce que Sophie Davant regrette, c'est que des inégalités salariales demeurent dans le monde de l'audiovisuel. "Il y a une histoire de mentalité. Je trouve qu'en tant que femme, on a eu du mal à aller demander. Moi j'attendais toujours qu'on vienne me faire des compliments. Non seulement, les compliments n'arrivent pas forcément et en plus, on ne vient pas vous proposer une augmentation comme ça. On hiérarchise tellement les choses, on a tellement de choses à gérer dans une journée, entre la vie familiale, les enfants, les soucis, les choses matérielles et organisationnelles à gérer… Ce n'est pas ce qui arrive forcément en priorité", déplore-t-elle avant de conclure : "Je pense qu'on souffre d'une inégalité aussi parce que en tant que femme on ne fait pas la démarche, démarche que les hommes trouvent naturelle de faire. Ils se posent moins de questions, ils ont peut être plus d'égo sur ce point-là, alors que nous on relativise car on a d'autres choses en tête".

Par Matilde A.