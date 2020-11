Sophie Davant : ce nouveau projet loin des plateaux télés

Sophie Davant fait désormais partie intégrante du paysage audiovisuel français. Mais il semblerait que cela ne lui suffise plus. En effet, l'animatrice de l'émission "Affaire Conclue" vient de dévoiler son nouveau projet. Et celui-ci est on ne peut plus surprenant.

C'est par le biais d'un communiqué de presse que Sophie Davant a annoncé la nouvelle. Le 19 novembre prochain, les Français pourront retrouver dans les kiosques son premier magazine féminin ! Une grande nouvelle aventure pour l'animatrice qui travaille sur ce projet depuis de nombreux mois maintenant. Un défi qu'elle a accepté tout de suite, mais à une seule condition : qu'elle n'incarne pas juste le magazine, mais qu'elle y fasse un vrai travail de journaliste à part entière.

un projet inédit !

Dans une interview accordée au Figaro l'amie de Caroline Margeridon déclare : "J'ai participé à la définition de la ligne éditoriale et au choix des sujets. J'ai même réalisé deux interviews dont celle de Katherine Pancol". Baptisé "S", comme Sophie, ce magazine féminin souhaite "aborder des sujets sans tabous pour les femmes de 50 ans et plus, comme la ménopause ou le départ des enfants et l'envie de séduire", comme l'assure le communiqué de presse.

Mais ce n'est pas tout. Il abordera également des sujets tels que "les phénomènes sociétaux, bien-être, sexo, santé, psycho, spiritualité, actualités culturelles, mode, déco, voyages, food, coups de coeur…en se basant sur de nombreux témoignages et l’expertise de psychologues, sociologues, médecins, sexologues, artistes". Édité à 250 000 exemplaires, il sera en vente au prix de 3,80 euros.

Par J.F.