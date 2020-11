Sophie Davant : ce projet qu'elle a réalisé durant le confinement

Sophie Davant est aujourd’hui l'une des animatrices les plus populaires à la télévision. Aux commandes d'Affaire conclue qui rencontre un vrai succès, Sophie Davant vient pourtant de lancer un nouveau projet. Le 19 novembre, l'animatrice a sorti son premier magazine féminin. Une nouvelle aventure où Sophie Davant a voulu véritablement s'impliquer en devenant directrice éditoriale. "J'ai participé à la définition de la ligne éditoriale et au choix des sujets. J'ai même réalisé deux interviews dont celle de Katherine Pancol", a-t-elle expliqué au Figaro sur ce magazine intitulé "S". Avec ce magazine, Sophie Davant renoue ainsi avec le métier de journaliste. Dans un entretien avec Nikos Aliagas dans 50' Inside ce samedi 21 novembre, l'animatrice est revenue sur cette nouvelle expérience.

Un nouveau livre

"On m'a sollicitée, j'étais flattée, j'étais honorée. C'est une drôle d'aventure, c'est nouveau, totalement différent pour moi et puis ça me permet de renouer avec mes premières amours. Puisque j'ai une formation de journaliste", a-t-elle confié. Mais ce n'est pas le seul nouveau projet de Sophie Davant. Durant le premier confinement, l'animatrice a dévoilé avoir consacré son temps à l'une de ses passions, l'écriture. "C'est une de mes passions mais je ne me prends pas pour un écrivain. J'essaie, c'est compliqué. J'essaie quand j'ai du temps. En l'occurrence lors du premier confinement, j'en ai profité pour écrire un livre", a-t-elle assuré. Mais Sophie Davant n'a pas voulu en dire davantage au sujet de son prochain livre. "C'est secret !", a-t-elle lâché avant de préciser : "C'est un essai, ce n'est pas un roman, je peux déjà vous dire ça. C'est une réflexion et qui sortira, je pense en début d'année".

Par Marie Merlet