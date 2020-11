Sophie Davant : cette éviction qu'elle n'a toujours pas digérée

Pendant de longues années, Sophie Davant animait les matins et les débuts d'après-midi sur France 2. Elle a tout d'abord animé l'émission "Toute une histoire" de 2010 à 2016. Mais cette dernière s'arrête et sera remplacée quelques mois après par "ça commence aujourd'hui" présentée non pas par Sophie Davant qui vient de faire part de son nouveau projet mais pas Faustine Bollaert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animatrice a toujours du mal à digérer la fin de son émission. Mais à peine remise, elle a dû faire face à son éviction de la matinale de France 2 "C'est au programme". Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Sophie Davant a accepté de se confier sur cette douloureuse expérience.

"j'ai vécu l'arrêt comme un vrai deuil"

Sophie Davant déclare : "Depuis que je n'y suis plus, j'ai du mal à allumer ma télévision à cette heure-là. Je me suis mise à la radio, car cela remuait trop de choses, j'ai vécu l'arrêt de l'émission, en 2019, comme un vrai deuil, surtout que ce n'était pas une décision que j'avais prise moi-même".

Il faut dire que cette éviction n'a pas été fait de manière très humaine, en effet, les dirigeants qui ont pris cette décision n'ont pas pris la peine de lui dire directement. Malgré l'amertume du départ, l'animatrice d'"Affaire Conclue" garde de bons souvenirs. "Vingt-et-un ans de 'C'est au programme', ça laisse de merveilleux souvenirs ! Nous étions une équipe très soudée : nous arrivions au maquillage à chaque matin, nous tenant au courant des histoires des uns et des autres. C'était beaucoup de boulot, une rigueur et une hygiène de vie particulière pour tenir le rythme.... Ce sont des années que je n'oublie pas."

Par J.F.