Sophie Davant : cette rumeur qui l'énerve beaucoup

Sophie Davant est un visage incontournable du PAF. L’animatrice est présente tous les jours à l’antenne avec "Affaire conclue", mais aussi le samedi soir en prime-time avec "La lettre". Dans ses émissions, Sophie Davant aime bien taquiner ses invités ou lancer des piques aux personnes avec qui elle travaille. Mais elle ne supporte pas qu’on l’accuse de ne pas être sympathique.

"Dire que je parle mal aux gens, ce n’est pas vrai"

Dans une interview accordée à nos confrères de 20 Minutes, elle revient sur cette image qui la poursuit et l’énerve beaucoup. "Avec des montages, on peut tout faire", commente Sophie Davant. Elle cite en exemple le fait que l’on enlève souvent le "n" de "chiner" lorsqu’elle parle, ce qui donne, un autre mot légèrement plus vulgaire. "C’est irrésistible", explique l’animatrice qui ajoute "être la première à rire de tout ça". Mais il y a quelque chose qu’elle ne supporte pas, c’est que l’on falsifie la vérité. "Dire que je parle mal aux gens, ce n’est pas vrai. J’en vois 23 par jour et je suis plus que sympathique avec eux. Quand par malheur il y a une petite mimique pas sympa, et que Quotidien ne monte que les mimiques pas sympas les unes derrière les autres, c’est de la désinformation", estime Sophie Davant.

Il faut dire que l’animatrice d’ "Affaire conclue" est souvent tournée à la dérision dans le programme de TMC. Dans sa chronique "Mercredi Canap", Etienne Charbonnier se moque de l’émission et tacle régulièrement Sophie Davant. Pour se donner du baume au cœur, l’animatrice peut toujours compter sur Instagram, seul réseau social où elle est présente. Ses nombreux fans n’hésitent pas à prendre sa défense et à poster de très sympathiques messages à son encontre.

Par Mélanie C.