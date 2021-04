Sophie Davant : comment Caroline Margeridon est devenue amie avec l'animatrice (Exclu vidéo)

Caroline Margeridon est l'invitée d'Evelyne Thomas ce mercredi 28 avril 2021 dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'antiquaire de l'émission "Affaire Conclue" sur France 2 revient sur le cambriolage dont elle a été victime en février dernier. Alors qu'elle confie à quel point ce vol a été "horrible" pour elle à vivre, elle réagit aux 500 000 euros de marchandises qu'elle s'est fait voler. "Quand on est broc dans l'âme - ce qui est vraiment mon cas - l'argent, c'est fait pour être dépensé (...) Quand j'achète, j'investis. Je ne sais pas faire d'économies. Si vous regardez mon compte en banque, même moi je pleure. Donc, dès que j'ai 10 euros, je vais investir 10 euros (...) Il y a une chose qui se vend très bien dans nos métiers, ce sont les bijoux et les sacs à main (...) Depuis que j'ai 15 ans, dès que je gagnais un peu de sous (...) je vais plutôt acheter ou un sac ou un bijou (...) Donc j'en avais un peu beaucoup", dit-elle.

Et de poursuivre sur les voleurs à l'origine du préjudice : "Je leur pète leur gueule. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Une fois, on m'a cassé ma vitre au feu rouge, on m'a volé (...) Je cours après les voleurs, puis après au commissariat. J'ai retrouvé mon sac et les voleurs, et je suis sûre que je vais les retrouver".

"On ne se voit pas"

Dans un second extrait, Caroline Margeridon parle de sa relation avec Sophie Davant, avec laquelle elle travaille dans l'émission "Affaire Conclue" diffusée sur France 2. "C'était très étonnant, parce que pendant deux ans, on se disait bonjour parce qu'elle est bien élevée et moi aussi, mais on ne se voyait pas du tout", commence-t-elle. Et de poursuivre : "Je ne ferai jamais d'ombre à Sophie parce que c'est son métier. Ça fait 30 ans qu'elle est là-dedans et ce n'est pas moi qui vais vous dire, ça ne doit pas être simple, surtout quand on est une nana. Déjà, elle est chez les experts, moi chez les acheteurs (...) On ne se voit pas. Elle démarre plus tôt que moi et elle finit plus tôt que moi. On se disait bonjour mais ça s'arrêtait là. Et on est devenues vraiment amies il y a environ deux ans et demi".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV