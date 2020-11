Sophie Davant : comment Jean-Michel Cohen lui a volé la vedette à la télévision (Exclu vidéo)

Alexandra Roost recevait ce lundi 23 novembre dans son émission "Le Talk" sur Non Stop People Ludivine Rétory mais aussi Jean-Michel Cohen. Et ce dernier a beaucoup fait rire sur le plateau de l’émission en évoquant une anecdote pour le moins étonnante mettant en scène Sophie Davant : "J’ai eu un incident avec quelqu’un que j’aime beaucoup, c’est Sophie Davant. Je suis à l’émission de télé, à ce moment-là je suis présentateur. Et il y a un bug pendant l’émission et Sophie elle tousse, elle est pas bien, ça va pas et l’émission est en train, enfin il y a un flottement, et donc je reprends le lead à ce moment-là, je reprends la main. Et là elle m’a regardé. Tout le monde m’a remercié, mais elle elle m’a lancé des yeux quoi, elle m’a mitraillé en disant ’toi ta gueule’". Heureusement pour Jean-Michel Cohen, Sophie Davant ne semble pas lui tenir rigueur de cet incident : "Elle était colère surement après elle aussi et donc non, pas du tout, je l’aime beaucoup".

Une anecdote étonnante

En plus d’évoquer Sophie Davant, Jean-Michel Cohen a également donné son avis sur ce qui fait qu’un chroniqueur dans une émission est tout simplement "mauvais" : "Son intervention n'est pas dans le sens de l'émission, elle tombe à plat. Le type fait de l'humour naze (...) Il y a le méchant, celui qui dit une méchanceté pour dire une méchanceté. En général, tout le monde s'en rend compte très vite. Il ne tient pas une émission". Un avis qui a fait réagir Ludivine Rétory qui a expliqué être souvent la cible de critiques sur la Toile : "Il y a des commentaires qui sont magnifiques, qui peuvent être très personnels (...) puis des gens qui se permettent de vous dire tout et n'importe quoi. Je me prends un petit peu de propos racistes (...) C'est le jeu. Mais il faut savoir montrer aux gens que ok je fais de la télévision, ok je suis sympa, mais ne va pas trop loin".

Par Alexia Felix