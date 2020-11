Sophie Davant : confidences bouleversantes sur la mort de sa mère

Ce mercredi 18 novembre 2020, Sophie Davant était l’invitée de "Quotidien". Venue faire la promotion de son nouveau magazine intitulée S, l’animatrice phare de France Télévisions s’est confiée sur la revue sortie le même jour. Une date symbolique pour la journaliste. En découvrant une photo de sa mère et elle, la journaliste a déclaré : "Alors là je vais être un peu émue. Ma mère est morte un 17 novembre, donc c’était hier, et a été enterrée un 19 novembre. Donc on est juste entre les deux, donc ce n’est pas rien. Je crois beaucoup aux signes moi. Et ce n’est pas rien que ce magazine sorte là en ce moment".

Avant de poursuivre : "C'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Qui était magnifique, grande, blonde, aux yeux bleus, pulpeuse". Et ce, malgré les quelques tensions qu’il pouvait y avoir entre elles. "J'avais un sacré caractère. On s'engueulait souvent. Je passais mon temps à poser des questions donc je l'ai saoulée. Il fallait toujours que je sache le pourquoi du comment. J'avais besoin de m'opposer pour me construire".

Sophie Davant bouleversée par la perte de sa mère

Sophie Davant qui a perdu sa mère alors qu’elle n’avait que 20 ans, a avoué s’être "toujours demandé si nos deux personnalités auraient pu cohabiter à long terme. C’est une réflexion douloureuse et difficile. Je l'ai perdue à 20 ans et j'ai hérité de ça. D'abord, elle était une vraie féministe". Ce n’est pas la première fois que l’animatrice d' "Affaire Conclue" sur France 2, se confie sur la perte de sa mère. Dans son livre "Au-delà, grandir" après la perte (sorti 2009), elle a écrit : "La disparition de ma mère a été un moment central dans ma vie. J'ai terriblement souffert de ne pas partager avec ma mère ma grossesse, la naissance de ma mère. Son absence m'a manqué cruellement".