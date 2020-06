Sophie Davant : critiquée pour ne pas porter de masque, elle réagit

L'émission Affaire Conclue revient avec des numéros inédits. Après des semaines de rediffusion à cause de la crise du coronavirus, les enchères reprennent ! Mais ces dernières sont évidemment soumises aux règles sanitaires très strictes. C'est pourquoi ce mercredi 3 juin, l'animatrice Sophie Davant a dû faire face à une situation des plus inédite. Un acheteur a réussi à vendre une lampe d'Emile Gallé, estimé à 3 500 euros, il a eu la chance d'en tirer 7 100. Une somme qui l'a beaucoup ému au point de verser quelques larmes. Mais à cause de la distanciation sociale, Sophie Davant n'a pas pu le réconforter comme elle a l'habitude de faire. "Je ne peux pas vous consoler autrement qu'à distance, je suis désolée [...] Ça va, vous allez vous remettre ? On adorerait vous prendre dans les bras, mais on ne peut pas".

sophie davant ne se laisse pas faire

Mais ses règles sont-elles toujours parfaitement respectées ? C'est en tout cas ce qu'un internaute remet en cause. L'animatrice très engagée face au coronavirus, a posté une photo d'elle en pleine séance maquillage avant le tournage. Mais sur ce cliché, elle n'a pas de masque, ce qui n'a pas manqué aux internautes qui ont vivement réagi. "C'est quand même curieux ... dans vos posts des jours précédents, vous faites des réflexions à Magali sur le fait qu'elle ne porte pas de masque, mais vous, Sophie, où est votre masque ???" Sophie Davant ne s'est pas laissé faire et a tenu à répondre à son détracteur, "difficile de porter un masque quand on se fait maquiller" justifie-t-elle.

Par J.F.