Sophie Davant divorcée de Pierre Sled : comment leur fille Valentine a vécu leur séparation

Le 19 janvier dernier, Sophie Davant a donné une interview dans son propre magazine baptisé "S" qu'elle a lancé quelques mois plus tôt. Dans cet entretien, l'animatrice est revenue sur son divorce avec Pierre Sled, le père de ses deux enfants, Valentine et Nicolas. Après vingt ans d'amour, le couple a divorcé en 2012. Une séparation qui a été compliquée pour la présentatrice de l'émission "Affaire Conclue" sur France 2, comme elle l'a expliqué.

"Je me sentais coupable. Pas d'être une personne connue, pas forcément en raison de mes choix professionnels, mais à cause de mes choix personnels. J'ai culpabilisé pendant longtemps, longtemps", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Une séparation, c'est compliqué. Je l'ai mal vécue et je culpabilisais beaucoup de vous l'imposer (NDLR, elle parle à ses enfants). On allait tous les week-ends dans notre maison en Normandie, on partait toujours en vacances ensemble... Vous étiez notre priorité".

"J'ai une vraie relation de fille à papa"

Dans une récente interview à Gala, Valentine Sled - la fille de Sophie Davant et Pierre Sled - s'est confiée sur la séparation de ses parents. Elle en a dévoilé les coulisses, précisant que tout s'était passé dans la bienveillance. "J'avais 15 ans. On n'a pas assisté à beaucoup de disputes, ils ont décidé de se séparer avant de se déchirer, ce qui nous a préservés. On n'en a pas vraiment souffert car on a continué à se voir tous les quatre, même si notre père n'habitait plus avec nous", a-t-elle dit.

Huit ans après sa séparation d'avec Sophie Davant, Pierre Sled a refait sa vie avec Barbara Ricevuto, qu'il a épousée en 2018 à Rome. Une distance géographique qui n'empêche pas Valentine d'avoir des nouvelles de son père. "Il s'informe, on s'appelle beaucoup, on s'envoie des messages très souvent. J'ai une vraie relation de fille à papa. Mon père, c'est un peu mon héros", a-t-elle continué.

Par Non Stop People TV