Sophie Davant divorcée de Pierre Sled : ses confidences sur sa relation avec la compagne de son ex

En 2012, Sophie Davant quittait le journaliste Pierre Sled après 21 ans de mariage. Par amour pour un autre homme, l’animatrice avait en effet pris la décision de divorcer du père de ses deux enfants, Nicolas et Valentine. Près de dix ans après cette rupture, Sophie Davant se confie sur la relation qu’elle entretient désormais avec son ex.

En pleine promotion de son nouveau livre baptisé "Tout ce qui nous lie", l’animatrice qui s’est récemment confiée sur l’échec de sa relation avec le romancier Erik Orsenna a assuré qu’elle s’entend à merveille avec son ex-mari mais aussi avec sa nouvelle compagne. "Ça se passe très bien, il n’y a aucun problème. Je ne suis pas du tout quelqu’un de conflictuel" déclare Sophie Davant dans une interview accordée ce lundi 17 mai 2021 à Femme Actuelle. Depuis juin 2018, Pierre Sled est remarié à Barbara Ricevuto, une femme d’origine italienne qui travaille dans l’édition et dans la communication. Ensemble, ils vivent d’ailleurs à Rome depuis plusieurs années.

Sophie Davant fière d'avoir réussi son divorce

Un bonheur qui ravit Sophie Davant : "Je ne supporterais pas de le savoir malheureux, ça c’est sûr" assure l’animatrice en précisant qu’elle est fière d’avoir pu divorcer sans "agressivité".

Au moment de leur rupture, Pierre Sled et Sophie Davant ont veillé à préserver l’équilibre et le bonheur de leurs enfants Nicolas et Valentine qui ont désormais 27 et 25 ans et qui sont tous deux journalistes comme leurs parents. "On n’a pas assisté à beaucoup de disputes, ils ont décidé de se séparer avant de se déchirer, ce qui nous a préservés. On n’en a pas vraiment souffert" expliquait Valentine dans les colonnes de Gala en février dernier.

Par E.S.