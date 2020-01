Sophie Davant en couple ? Le point sur sa vie amoureuse

Pour la nouvelle année, Sophie Davant a posé ses valises au ski. Et c'est sur Instagram qu'elle a partagé des clichés de son escapade à la montagne. Elle a d'ailleurs posté une rare photo au côté de sa fille accompagnée de la légende suivante : "Mère et fille à 2850 mètres au sommet du Mont Valaisant". Avant ça, l'animatrice de France Télévisions avait tenu à adresser ses meilleurs voeux à sa communauté. "Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2020. Plein de bonnes choses pour vous, des ondes positives et des souhaits lumineux".

Ce mardi 14 janvier 2020, Sophie Davant s'est félicitée des bonnes audiences que son émission "Affaire conclue" réalise sur France 2. "Record d'audience hier à 17h. 23,7% de part de marché, plus de deux millions de téléspectateurs. Record sur le jeune public également. Quel plaisir de travailler sur une émission qui rencontre à ce point le public ! Merci à vous de valider notre travail en étant fidèles !" a-t-elle posté sur Instagram.

"Je suis une immense amoureuse"

Si tout roule dans sa vie professionnelle, Sophie Davant met un point d'honneur à protéger sa vie privée. Ainsi, l'animatrice reste discrète dans les médias à ce sujet. Après avoir été en couple avec Pierre Sled avec lequel elle a été mariée et a eu deux enfants, Sophie Davant a vécu en 2012 une histoire d'amour avec Erik Orsenna qui a duré un an.

Depuis, l'animatrice a-t-elle retrouvé l'amour ? Une question qu'elle a abordée en novembre dernier dans une interview à Télé-Loisirs. "Le bonheur pour moi est une quête permanente. Je fais tout pour l'être !" confiait-elle. "Je ne suis jamais mieux dans ma vie qu'en étant amoureuse. Je suis une immense amoureuse. J'adore les histoires d'amour. J'adore le couple. Et ce n'est pas exclu qu'un jour, je me remarie d'ailleurs", continuait-elle, laissant planer le doute sur la naissance ou non d'une éventuelle relation.

Par Non Stop People TV