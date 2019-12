Sophie Davant en froid avec Daphné Bürki et Faustine Bollaert ? Elle répond

L'année 2020 commencera en beauté sur France 2. Le 31 décembre prochain, Sophie Davant, Faustine Bollaert et Daphné Bürki seront aux commandes de "La chanson française fête son 31". Le trio remplacera Patrick Sébastien qui avait pour habitude d'animer la soirée de la Saint-Sylvestre. Evincé du service public en octobre 2018, l'ex-animateur a même décidé de poursuivre ses anciens employeurs en justice. Dans "Touche Pas à Mon Poste", le 11 novembre dernier, Cyril Hanouna s'est avoué peu convaincu par le remplacement choisi pour Patrick Sébastien. Sur le plateau, Isabelle Morini-Bosc avait ensuite laissé entendre que des tensions seraient déjà présentes au sein du trio. "Il y a beaucoup d’ego là-dedans", estimait-elle.

Sophie Davant dénonce le "machisme"

Mardi 17 décembre, après une première mise au point, Sophie Davant a de nouveau évoqué les rumeurs de tensions dans une interview accordée à Gala. L'animatrice d'"Affaire conclue" a, encore une fois, balayé ces bruits de couloir d'un revers de la main. "Ce sont des mensonges", a-t-elle d'abord lancé. Et d'ajouter : "Je ne sais pas quel est l’intérêt à faire ce genre de buzz. Le tournage s’est excellemment bien passé entre nous, il y avait une immense complicité, vous n’aurez qu’à regarder l’émission”. Si elle avoue que le tournage de l'émission a été "un peu long", Sophie Davant dénonce toutefois une forme de sexisme. “C’est vraiment un truc machiste et insupportable. Jamais, on ne tiendrait ce genre de propos à propos des mecs. Lorsque deux mecs ou trois mecs travaillent ensemble, on n’invoque jamais ce genre de choses", assène-t-elle. "Ça m’insupporte”.

Par Laura C-M