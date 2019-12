Sophie Davant, Faustine Bollaert et Daphné Bürki : comment elles ont évité les discordes

Patrick Sébastien a toujours du mal à avaler la pilule. Ce mardi 31 décembre, pour la première fois, l'animateur ne sera pas aux commandes du "Plus grand cabaret du monde" pour célébrer la nouvelle année. Depuis son éviction de France Télévisions, Patrick Sébastien vole vers d'autres horizons, en dépit de l'amertume. De son côté, France Télévisions a choisi d'innover avec une émission commandée par un trio 100% féminin. Pour le passage à l'année 2020, ce seront donc Sophie Davant, Faustine Bollaert et Daphné Bürki qui officieront sur France 2. À peine la nouvelle annoncée, il y a quelques semaines maintenant, une rumeur de mésentente entre les trois animatrices n'a cessé d'agiter l'actualité télévisuelle.

3 animatrices pour une soirée

Lassée par ces ragots, Sophie Davant a éprouvé toutes les peines du monde à contenir son agacement. "On n'a pas de problème d'ego et de positionnement ! On n'est pas là en train de se dire comment je vais trouver ma place dans cette animation à 3, au contraire. On n'est pas dans ces bassesses" déclarait-elle il y a quelques jours. Il n'empêche que présenter une émission à trois est un défi de taille. Surtout lorsqu'il s'agit de trois animatrices de la même chaîne au sommet de leur carrière ! Alors pour éviter le moindre accro, Sophie Davant, Faustine Bollaert et Daphné Bürki ont pris leurs dispositions, mettant ainsi en place un mécanisme bien huilé afin de ne pas marcher sur les plates-bandes des unes et des autres : "On a veillé à ce qu’il n’y ait pas de piapia, qu’on ne tire pas la couverture à nous et à ce que nos fiches soient bien équilibrées" a récemment confié Sophie Davant dans un entretien accordé au Parisien. Pas de drame pour la nouvelle année !

Par Sarah M