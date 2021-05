Sophie Davant jugée hautaine et prétentieuse, elle répond aux critiques

Depuis juillet 2017, les téléspectateurs de France 2 peuvent suivre l’émission "Affaire Conclue" présentée par Sophie Davant. Et si l’animatrice a connu une forte popularité grâce à ce programme, elle a révélé il y a plusieurs semaines sur Europe 1 qu’elle ne croyait pas en l’émission au moment de son lancement : "Au départ, ça ne m’était pas destiné. C’était Stéphane Bern qui devait l’animer puis finalement, il a décliné. J’ai dit au producteur : ‘Mais vous voulez qu’on fasse ça ? Il m’a dit : ‘Non, je veux que vous en fassiez ce que vous êtes ! Donc là, j’ai vu comment je pouvais y mettre un peu de sel, d’humour, de folie parce que je suis comme ça". Mais si Sophie Davant est suivie chaque jour par plus d’un million de téléspectateurs, elle doit faire face à plusieurs critiques et des déconvenues.

"Comment peut-on me trouver hautaine ?"

Auprès de nos confrères de Télé Star, Sophie Davant a fait des confidences pour le moins étonnantes : "Plein de médias chics ont parfois refusé de faire une interview avec moi sous prétexte que j'étais trop populaire. C'est quand même la plus grande des qualités d'être appréciée du plus grand nombre. Je considère même qu'on peut être populaire et élégant". Et ce qui est souvent reproché à Sophie Davant, c’est de se montrer hautaine et prétentieuse à l’égard des acheteurs d’Affaire Conclue. Des critiques que Sophie Davant ne comprend pas, puisqu’elle estime qu’elle est l’une des rares de la télévision à offrir un coup de projecteur aux téléspectateurs : "Comment peut-on me trouver hautaine alors que je donne la parole et mets en valeur depuis tant d'années des anonymes ? Animer, c'est donner une âme. Les animatrices incolores et inodores, on les a déjà oubliées".

Par Alexia Felix