Sophie Davant : Moquée par sa famille, elle dévoile les raisons

Souvent critiquée par les internautes, Sophie Davant doit aussi faire face aux moqueries… de ses enfants. Ce mardi 26 janvier 2021, l’animatrice phare de France Télévisions s’est confiée à Anne Roumanoff. Dans son émission "Ça fait du bien" sur Europe 1, l’ex-compagne de Pierre Sled est revenue sur le lancement du magazine à son nom, mais aussi sur la longévité de sa carrière à la télévision. Aux commandes de "C’est au programme" ou encore "Toute une histoire" pendant de longues années, la présentatrice anime désormais "La lettre", mais aussi "Affaire Conclue" chaque jour.

Autant de succès qui lui ont permis de s’imposer comme un visage emblématique du petit écran, mais sans jamais prendre la grosse tête. "Le secret c'est d'être soi-même, d'être fidèle et ne pas tromper le public. Il y a tellement de gens qui accèdent à la notoriété du jour au lendemain et qui repartent aussitôt dans l'anonymat que pour durer, ça suppose quelques qualités", a-t-elle commencé par confier. Ainsi, elle a expliqué qu'il lui est impossible de "prendre la grosse tête" puisqu’elle est bien entourée.

Sophie Davant "le sujet de moquerie principal" de ses enfants

Loin d’être idolâtrée par les siens, elle a déclaré : "Ma famille n'est pas du tout fan. Ils ne regardent jamais la télé. Je suis le sujet de moquerie principal de mes enfants et de leur père". Amusée par ses révélations, l’humoriste en a rajouté une couche : "Vous dites qu'ils peuvent passer un repas entier à se moquer de vous. Vous n'en avez pas assez ?" Ce à quoi, Sophie Davant a répondu : "Non parce que je suis la première à me moquer de moi et de mes conneries [...] Peut-être que c'est ça en quoi les Français se reconnaissent, je ne triche pas, je suis comme eux".

Par C.F.