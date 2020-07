Sophie Davant : pourquoi son projet de fiction a été perturbé

Avec le confinement, Sophie Davant a dû stopper temporairement la présentation de son émission phare "Affaire conclue". Ce n'est que le 26 mai dernier que l'animatrice a fait son retour sur le chemin des tournages. Elle a pu retrouver son équipe au grand complet. Pendant la crise sanitaire, elle a donné de ses nouvelles à ses abonnés. Mais elle a aussi répondu aux critiques.

Le 4 juin dernier, un internaute lui a reproché de ne pas porter de masque, et donc de ne pas respecter les règles sanitaires imposées par le gouvernement. "C'est quand même curieux... Dans vos posts des jours précédents, vous faites des réflexions à Magali sur le fait qu'elle ne porte pas de masque, mais vous, Sophie, où est votre masque ??", postait-il. Ce à quoi elle a répondu : "Difficile de porter un masque quand on se fait maquiller".

"J'ai hâte de me lancer"

Avant le confinement, Sophie Davant avait évoqué son nouveau projet, basé sur l'histoire d'un "personnage de fiction" qui lui emprunte "quelques traits", comme elle l'avait confié en novembre dernier à Télé 7 Jours. Mais la crise sanitaire a quelque peu chamboulé les choses. "Il est toujours en développement, retardé comme beaucoup de tournages", a-t-elle confié dans une interview à Télé Star. Mais un autre évènement a mis ce projet en suspens : la mort de Jean-Loup Dabadie. "La productrice (de la fiction) est Clémentine Dabadie, la fille de Jean-Loup Dabadie qui vient de mourir. Mais nous sommes toujours en contact", a-t-elle continué. Jean-Loup Dabadie est décédé le 24 mai dernier, à l'âge de 81 ans.

Dans ce même entretien, Sophie Davant en a dit plus sur ce projet. "Ce ne sera pas une fiction policière en tout cas. Des femmes flics, il y en a déjà beaucoup. Le personnage n'est pas autobographique, mais aura des traits communs avec moi", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "J'attends de relire ce qui est en écriture. Nous verrons ensuite si ça plaît à France Télévisions, si j'en suis capable. J'ai hâte de me lancer. J'aime faire des choses différentes, la curiosité me construit".

Par Non Stop People TV