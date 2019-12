Sophie Davant : Pourquoi Vaimalama Chaves ne lui laisse pas un bon souvenir

L'aventure Miss France est désormais terminée pour Vaimalama Chaves. Si la jeune femme a vécu de très belles choses, elle a tout de même des regrets. Interrogée il y a quelques jours dans les colonnes de Nice Matin, Miss France 2019 est revenue sur son année de sacre : "J'ai regretté de n’être plus considérée comme un individu, mais davantage comme un objet. Miss ou pas, je ne suis pas infaillible, je peux tomber malade, me sentir triste, avoir du mal à sourire, et je me suis parfois heurtée à une forme d’intolérance". Et si Vaimalama Chaves a tout au long de son règne prouvé qu'elle ne laissait pas faire, la jeune femme risque de ne pas apprécier la récente prise de parole de Sophie Davant à son encontre. Invitée ce week-end dans l'émission "On refait la télé" sur RTL, l'animatrice de France 2 a fait des confidences au sujet du prime d'Affaire Conclue diffusé ce lundi 23 décembre.

Une remarque qui risque de faire polémique

Sophie Davant a ainsi confié que Chantal Goya, Vincent Niclo et Delphine Wespiser viendront vendre un objet lors de cette soirée. L'animatrice a alors expliqué pourquoi le nom de Delphine Wespiser lui avait échappé : "C'est une Miss France... Je viens de tourner 7 primes en deux mois donc je suis un peu perdue". Rapidement, Sophie Davant a fait une remarque sur la nouvelle Miss France qui a été élue le 14 décembre dernier : "Je sais qu'elle vient de la Guadeloupe (...) Clémence Botino ?... C'est plus facile à prononcer que la précédente ! (Vaimalama Chaves, ndlr) On l'a reçue sur le Téléthon, on a eu du mal, on s'en souvient encore !". Une remarque qui risque de déplaire à Vaimalama Chaves. Reste à attendre une réponse de sa part.

Par Alexia Felix