Sophie Davant : Sa prise de conscience en présentant Affaire Conclue

Sophie Davant est l'une des animatrices préférées des Français. Son talent n'est plus à prouver et Sophie Davant semble être une parfaite confidente. D'ailleurs, celle qui présente chaque jour "Affaire Conclue" sur France 2 a eu une véritable révélation grâce à cette émission. Autrefois aux commandes de "Toute une histoire", pendant sept ans, Sophie Davant a reconnu que cette période l'avait particulièrement marquée et "alourdie". Dans les colonnes de Télé 2 Semaines, en kiosque ce lundi 14 décembre, l'animatrice a répondu aux questions de ses collègues et est revenue sur la présentation de cette émission qui a changé sa vie.

"j'ai réalisé à quel point j’étais 'alourdie'"

C'est en prenant les rênes d'"Affaire Conclue" que Sophie Davant s'est rendue compte de ce besoin de légèreté dans sa vie. L'animatrice a révélé : "Juste avant, j’ai animé pendant sept ans l'émission 'Toute une histoire', où je traitais de sujets lourds, compliqués. Sur le coup, je ne me rendais pas compte que c’était plombant. J’en ai pris conscience seulement après : j'ai réalisé à quel point j’étais 'alourdie' par tout ça. Affaire conclue m'a permis de retrouver beaucoup de légèreté. J’ai découvert un nouvel univers, avec des gens passionnés et curieux. J’ai fait de superbes rencontres et noué des amitiés fulgurantes, comme avec les commissaires-priseurs Patricia Casini-Vitalis et Delphine Fremaux-Lejeune par exemple." En tout cas, elle conserve son âme de confidente et n'hésite pas à jouer le rôle de grande soeur avec les acheteurs d'"Affaire Conclue".

Par Solène Sab