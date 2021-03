Sophie Davant : ses nouvelles confidences sur le décès de sa maman

Le 19 novembre dernier, Sophie Davant lançait son nouveau projet loin des plateaux télés. L'animatrice d'Affaire Conclue a décidé de lancer son propre magazine féminin. Dans une interview accordée au Figaro au moment de la sortie, elle s'était confiée sur ce nouveau challenge. "J'ai participé à la définition de la ligne éditoriale et au choix des sujets. J'ai même réalisé deux interviews dont celle de Katherine Pancol". Elle avait ensuite confié qu'elle souhaitait parler des "phénomènes sociaux, bien-être, santé, psycho, spiritualité, actualités culturelles, mode, déco, voyages, food, coups de coeur…en se basant sur de nombreux témoignages et l’expertise de psychologues, sociologues, médecins, sexologues, artistes".

20 ans de deuil

Dans le numéro du jeudi 18 mars, Sophie Davant a abordé un sujet qui lui tenait à coeur, le deuil. Et pour cause, l'animatrice n'a pas été épargné pendant sa vie, notamment avec le décès de sa mère alors qu'elle n'avait que 20 ans. "La perte d'une maman très tôt, le deuil d'une vie familiale équilibrée, avec le remariage de mon père. J'ai traversé pas mal de problématiques. Cela a engendré un manque de regard positif sur moi, un manque de confiance, le besoin de devoir 'prouver' sans arrêt".

Elle s'était déjà confiée sur le sujet en 2017 dans les colonnes de "Nous Deux". Sophie Davant avait avoué qu'elle avait mis plus de vingt-ans a faire le deuil de sa mère. "Lorsqu'elle a disparu, je ne pouvais pas imaginer lui survivre, car c'était l'être le plus important de ma vie. Depuis l'enfance, j'ai toujours ressenti une inquiétude dès qu'elle s'éloignait de moi, comme si je pressentais qu'elle me serait enlevée prématurément", disait-elle.

Par J.F.