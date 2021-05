Sophie Davant : son analyse sur les difficultés de vieillir pour une femme à la télévision

Sophie Davant fait partie des visages des médias depuis plus de 30 ans. Si l’animatrice a réussi à se faire une place de choix en enchaînant les émissions à succès, Elle a toutefois dû faire face à quelques obstacles. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Sophie Davant a fait des confidences dans le podcast "Femmes de télé" et s’est confiée sur les difficultés de vieillir pour une femme à l’antenne : "On est plus sensible à votre physique, à votre air fatigué, à vos rides… Je le sais, je le subis et je le combats à ma manière. On accepte qu’un homme mette toujours le même costume et une femme, sa manière de se vêtir fait partie du personnage. En cela, ce n'est pas encore la parité. On pardonne moins à une femme de vieillir qu’à un homme. Un homme aux tempes argentées a de plus en plus de charme, pour une femme, on va dire qu’elle est 'tapée'. Cela suppose de faire attention à soi, faire ce qu’il faut pour rester présentable, de faire du spot, d’avoir un corps agréable à regarder".

"On pardonne beaucoup plus à un homme"

Sophie Davant regrette notamment que le traitement ne soit pas le même pour les femmes que pour les hommes : "C’est vrai qu’on pardonne beaucoup plus à un homme d’avoir des rides, des cheveux qui blanchissent, d’être toujours habillé pareil, qu’à une femme. Je pense que les critiques sont moins acérées vis-à-vis des hommes que vis-à-vis des femmes. Je ne sais pas si je ferai mon métier aussi longtemps que Michel Drucker mais ce serait un but à atteindre. Le jour où une femme sera encore à l’antenne à 79 ans, on pourra crier victoire ! Après, je ne sais pas si je me le souhaite. Peut-être que j’en aurai ras-le-bol d’ici quelques années".

Par Alexia Felix