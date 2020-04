Sophie Favier guérie du coronavirus, elle témoigne

De nombreuses personnalités sont touchées par le coronavirus. Et aujourd'hui, c'est l'animatrice Sophie Favier qui a récemment fait l'éloge de Christophe Dechavanne, qui se confie à ce sujet. Elle a contracté le virus avec son compagnon, Bruno Proost, un homme d'affaire et forain avec qui elle est en couple depuis 2010.

Enfin guérie de la maladie, elle s'es confiée après des semaines très compliquées et des symptômes toujours plus violents : "Nous avons attrapé le virus juste au début du confinement en mars. Heureusement, nous avons respecté à la lettre les règles de précaution. Je suis si maniaque que nous avions de suite porté un masque et des gants. Mon compagnon, qui est grand et fort, a quand même été très malade pendant dix jours".

"ce virus est attroce"

Sophie Favier, inquiète pour sa mère placée en Ehpad, explique ensuite à TV Mag : "Moi, j'ai eu des symptômes pendant huit jours. J'ai eu mal à la tête alors que je ne suis pas du tout migraineuse, j'avais du mal à me concentrer, j'étais irritable et j'avais beaucoup de frissons. Nous avons été testés tous les deux positifs. Cela a été un choc, j'en ai fait beaucoup de cauchemars mais je sais relativiser. [...] L'une de mes amies qui vit en Espagne a perdu huit membres de sa famille. Ce virus est atroce."

Désormais tirée d'affaires, l'animatrice s'est lancée dans un nouveau projet qui verra le jour sur YouTube "Restez sage mais pas trop".

