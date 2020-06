Sophie Marceau : cet étonnant conseil de beauté donné à une candidate de Tout le monde veut prendre sa place

C'est une anecdote particulière sur Sophie Marceau qu'une nouvelle candidate de "Tout le monde veut prendre sa place" a raconté ce vendredi 19 juin. Camille s'est remémorée sa rencontre avec l'actrice il y a une dizaine d'année, qu'elle n'a oublié depuis. "Elle est tellement sublime que je suis tombée en amour pour elle", a débuté avec admiration la candidate sur l'actrice "très gentille en plus". Lors de son échange avec Sophie Marceau, la jeune femme a pu obtenir un conseil beauté de sa part : "Elle m'a donné un conseil beauté que, depuis, j'applique, parce que c'est Sophie Marceau qui me l'a donné, forcément. C'était y a 10 ans".

Un conseil "pour ne pas avoir un double menton"

"J'étais un peu complexée à l'époque parce que j'étais plus costaud que ça. J'avais un double menton et du coup elle me disait : 'Alors, Camille, je vais vous expliquer ; pour ne pas avoir un double menton, il faut plaquer très très fort la langue contre le palais. Ça va vous affiner le cou et ça va créer ici un petit creux, qui est absolument sexy pour les hommes'", a rapporté Camille sur cette astuce. "Mais faut le faire combien de temps ?", lui demande alors Nagui. Seulement, ce que Camille n'avait pas précisé, c'est qu'il s'agit d'un conseil uniquement applicable le temps d'une photographie. Si la candidate a tenté d'utiliser cette astuce, cela n'a malgré tout pas marché : "Alors, ça n'a pas du tout marché, je n'ai pas plus séduit".

Par Marie Merlet