Stade 2 : Patrick Montel officiellement évincé de France Télévisions ?

Cela fait plusieurs années maintenant que la rumeur du départ de Patrick Montel court. En effet, le commentateur avait l'habitude d'être présent sur tous les grands événements sportifs de la chaîne comme les Jeux olympiques ou encore les championnats du monde d'athlétisme. Mais en 2010, les téléspectateurs ont été étonnés de voir que le présentateur qui officiait depuis 35 ans sur la chaîne avait été remplacé par Alexandre Pasteur.

La rumeur concernant une possible éviction a commencé à enfler. Et pour cause, cela faisait plusieurs années que Patrick Montel était dans la tourmente. En effet, il avait été écarté du Marathon de Paris quelques semaines plus tôt après avoir eu des propos polémiques sur le dopage.

plusieurs polémiques à son actif

"D’où vient le dopage? Est-ce que c’est l’athlète lui-même qui est responsable du dopage ou est-ce que c’est un système qui conduit l’athlète à se doper? Tout le monde a intérêt à ce que l’athlète se dope. Ceux qui ont le plus de moyens, de filouterie, vont réussir à passer entre les gouttes" estimait Patrick Montel lors d'un live sur Facebook.

Des propos qui avait scandalisé Kevin Mayer, champion du monde de décathlon déclarait sur Twitter : "Vous profitez de votre notoriété pour balancer des infos sur lesquels vous n’avez aucune connaissance… Vous discréditez une grande partie des athlètes qui s’acharne tous les jours pour s’exprimer et inspirer des millions de personnes".

L'athlète Christine Arron avait déclaré dans le magazine Running Heroes Society qu'il était "un mauvais journaliste, sans expertise et méchant".

Il semblerait donc que toutes ces polémiques ait eu raison de Patrick Montel. Selon le journal L'Équipe, Patrick Montel devrait quitter définitivement France Télévisions ce dimanche 8 novembre lors de Stade 2.

Par J.F.