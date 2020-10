Stan Wawrinka : Son anecdote de fan avec la légende Kobe Bryant

Roland-Garros a débuté ce dimanche 27 septembre. Les plus grands joueurs foulent les courts afin de tenter de remporter le célèbre trophée. Depuis plusieurs années maintenant, un joueur a une place particulière dans le tournoi, il s'agit de Stan Wawrinka. Le Suisse a remporté Roland-Garros en 2015. En plus du tennis, Stan Wawrinka est un grand fan de sport. Et en particulier de basketball.

Le 26 janvier dernier, le monde du sport était en deuil. Kobe Bryant, joueur emblématique des Lakers, décédait dans un terrible accident d'hélicoptère. Il était accompagné de sa fille qu'il accompagnait à un match de basket. Le joueur avait investi dans un hélicoptère quelques années auparavant afin de se déplacer plus facilement dans Los Angeles en évitant les terribles bouchons et ainsi, pouvoir passer plus de temps avec sa famille.

fan de la première heure

L'annonce du décès a été un véritable choc pour tous, personnalités et anonymes. Et Stan Wawrinka, qui s'est clashé avec Jo-Wilfried Tsonga avait tenu à lui rendre un bel hommage sur son compte Instagram. Le joueur a partagé une photo sur laquelle il est accompagné de la légende du basket. Lors de l'Open d'Australie, de nombreux joueurs de tennis ont décidé de lui rendre hommage. Le Suisse l'a fait à sa manière en partageant une anecdote assez étonnante de sa rencontre avec Kobe Bryant.

Après avoir éliminé Medvedev en 8e de finale de l'Open d'Australie, le 11 février dernier, le tennisman suisse Stan Wawrinka l'a raconté au micro de RMC Sport : "(la photo) c'était à Beijing en 2008, j'étais avec Severin Lüthi, on se demandait avec qui on voulait faire une photo, et pour moi c'était évident, il n'y avait que Kobe Bryant. Quand on est arrivé il était à côté de la maison et je le vois assis sur un banc, je me dis 'vas-y on y va'. Et au moment d'arriver, plus de batterie sur le téléphone. J'ai cru que j'allais mourir. Du coup on est partis, on a marché et quand il nous voyait plus, on a sprinté à l'appartement pour aller chercher un autre téléphone".

Par J.F.