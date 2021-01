Star Academy - Elodie Frégé : Michal confirme sa version sur le partage de ses gains (Exclu vidéo)

Evelyne Thomas a repris les commandes de l'émission qu'elle présente sur Non Stop People. Ce jeudi 14 janvier, elle reçoit Michal, ex-finaliste de la "Star Academy" en 2003 sur TF1. Dans un premier extrait, le chanteur a parlé de son départ de la Pologne pour la France. Un choix qui a été motivé par la passion qu'il vouait à une célèbre chanteuse, à savoir Mylène Farmer.

"Quelques mois après le départ de ma maman, mon père a commencé à travailler en Allemagne, à Berlin (...) Une fois, il est revenu avec deux albums à la maison (...) et c'était deux albums d'une artiste qui m'a intrigué, c'était Mylène Farmer. Je me souviens encore aujourd'hui le moment où je mets cet album et j'entends cette voix qui m'envoûte, cette langue que je n'avais jamais entendu de ma vie (...) J'ai eu une chance unique de pouvoir le dire à Madame Mylène Farmer et ces moments-là ont changé ma vie parce que c'est là que je me suis dit : 'Un jour, je comprendrai ce que chante cette Dame'. Et c'est là que ma fascination pour la langue française a commencé", dit-il.

"Contractuellement, elle a partagé cette avance avec moi"

Dans un second extrait, Michal revient sur son expérience à la "Star Academy". S'il était à l'aise lors des cours de chant, ce n'était pas vraiment le cas pour les autres activités telles que le sport, le théâtre ou encore la danse. "J'étais ridicule. Heureusement, il y avait quelques points forts que j'essayais de cultiver au maximum, mais parfois on me sortait forcément (...) Mais c'est pas grave, j'ai appris beaucoup de choses. Le théâtre, la danse, je n'ai pas vraiment repris. Ma hantise, c'était le sport à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup. Je repense à tous ces moments où on me forçait un petit peu à faire du sport. Je me disais : 'Oh la la, mais ça ne sert à rien'. Et là aujourd'hui, je me dis : 'J'aurais pu en profiter un peu plus'", confie-il.

Il poursuit en se confiant sur la victoire d'Elodie Frégé et sur le gain qu'elle lui aurait cédé après l'aventure. En 2019, dans l'émission "De quoi j'me mêle" sur C8", elle avait expliqué ne pas avoir partagé le gain avec lui, mais le contrat. Une version confirmée par le principal intéressé. "Le gain de la 'Star Academy', c'était une avance à l'époque des royalties de la maison de disques. Contractuellement, elle a partagé cette avance avec moi, ça veut dire que pendant un temps très long - la crise du disque est arrivé pas longtemps après - on ne touchait pas d'argent sur les ventes de nos albums. Mais c'était quand même un échange assez équitable. J'ai pu acheter mon premier appartement à Paris, elle aussi, donc c'était merveilleux à l'âge de 20 ans", explique-t-il face à Evelyne Thomas.

